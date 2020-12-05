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أخبار محلية > هل المتعافي من كورونا يحتاج اللقاح؟ استشاري أمراض معدية ومكافحة العدوى يُجيب
05/12/2020   6:51 م

هل المتعافي من كورونا يحتاج اللقاح؟ استشاري أمراض معدية ومكافحة العدوى يُجيب

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كشف استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى، الدكتور عوض العمري، مدى احتياج المتعافي من فيروس كورونا المستجد للحصول على لقاح مضاد للفيروس التاجي.

وأوضح خلال لقائه مع برنامج “في أسبوع” على قناة MBC، أن هناك عدداً قليلاً من الدراسات أشار إلى أن المتعافي من كورونا يملك مناعة تحميه من إصابته مجدداً بالفيروس، إلا أنها أكدت أن هذه المناعة تتناقص قوتها تدريجياً بعد 3 أو 4 أشهر.

وأبان أن المتعافين من كورونا ليسوا ضمن قائمة الفئات الأولى بالحصول على اللقاح، مؤكداً أنه يجب أن يتم قياس الأجسام المناعية في جسم المريض لمعرفة ما إذا كان بحاجة للقاح من عدمه. وفق “أخبار 24”.

هل المتعافي من كورونا يحتاج اللقاح؟ استشاري أمراض معدية ومكافحة العدوى يُجيب

أخبار محلية
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