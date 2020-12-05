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أخبار محلية > باستمارة عبر ماسح ضوئي.. “تقويم التعليم” تكشف عن إجراءات اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين
05/12/2020   6:52 م

باستمارة عبر ماسح ضوئي.. “تقويم التعليم” تكشف عن إجراءات اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

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استقرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، على إجراءات دخول اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد تدشين النظام بشكل رسمي مطلع الشهر الجاري.

وأكدت الهيئة، وفقا لـ”عكاظ”، أن كراسات الأسئلة ستوزع على المُختبرين بعد دخولهم للقاعة، وبداخلها ورقة الإجابة، مشيرة إلى أنها استمارة تتم قراءتها من خلال ماسح ضوئي، وهو ما يعني ضرورة المحافظة عليها.

وتابعت أن المُختبرين سيقومون بعد ذلك بتعبئة الوجه الأول الخاص بصفحة المعلومات الشخصية من الاستمارة، ثم الوجه الثاني الخاص بصفحة الإجابة، وذلك وفق تعليمات المشرف الموجود بالقاعة، ومن ثم السماح بفتح كراسات الأسئلة والبدء في الاختبار.

وذكرت أن الأسئلة هي اختيار من متعدد، وتكون الإجابة من خلال وضع دائرة على الحرف المقابل للإجابة الصحيحة لكل سؤال، وذلك باستخدام قلم رصاص من نوع HB-2، سيوزع على المختبرين في القاعة، إذ لا يُسمح أبدًا باستخدام أقلام الحبر أو الجاف. وفق “أخبار 24”.

وأبانت الهيئة أنه يفضل إحضار قلم رصاص من النوع المذكور وممحاة احتياطًا مع المختبر، مؤكدة أن هناك ما يقرب من 60 دقيقة بين وقت دخول القاعة وبداية الاختبار، وهو ما يعني أن المختبر يجب أن يكون مستعدًا للجلوس قرابة 3 ساعات.

ونوهت إلى أنه يمكن إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز أو الرغبة في تحسين الدرجة، كما أنه ليس من الضروري إعادة الاختبارين في حالة اجتياز كليهما.

باستمارة عبر ماسح ضوئي.. “تقويم التعليم” تكشف عن إجراءات اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

أخبار محلية
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