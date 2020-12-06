بالفيديو.. هل الصلاة واجبة على المصابين بمتلازمة داون؟.. الشيخ الخثلان يُجيب

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، أن المصابين بمتلازمة داون، لديهم إدراك ولكن إدراكهم غير تام، وحكمهم حكم الصبي المميز فيما يخص الأوامر الشرعية.
وأوضح خلال حديثه في شبكة المجد اليوم (السبت) أن المصابين بالمتلازمة رُفع القلم عنهم لأن إدراكهم ضعيف والضبط لديهم ليست تاماً.
وأشار إلى أنهم إذا صلوا وأتوا بالطاعات يثابون عليها، وإذا ارتكبوا المعاصي لا يحاسبون عليها.
وشدد على ضرورة حثهم على الصلاة إذا كانوا يحسنونها، ويدمجون مع المجتمع حتى لا يشعروا بالنقص والعزلة؛ لأن ذلك يؤلمهم كثيراً. وفق “أخبار 24”.
صلاة المصاب بمتلازمة داون
والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في الأوامر الشرعية
فضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان | @saad_alkhathlan#قناة_المجد pic.twitter.com/DuJnnAMB5R
— شبكة المجد (@AlmajdChannels) December 4, 2020