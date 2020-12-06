“التقاعد” توقع مذكرة تفاهم مع stc pay لتقديم مزايا وخصومات للمتقاعدين والمستفيدين

وقعت المؤسسة العامة للتقاعد وشركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay في مقر المؤسسة، مذكرة تفاهم لتقديم مزايا وخصومات خاصة للمتقاعدين والمستفيدين من خلال الدفع عبر محفظة stc pay.
ونصّت المذكرة على تقديم stc pay خصومات خاصة من قبل شركائها من التجار والشركات، وكذلك خصومات على رسوم الحوالات الدولية، وحسومات وعروض لخدمات محفظة stc pay عبر تطبيقها الخاص.
ونوّهت الاتفاقية إلى أنه يلزم على المتقاعد والمستفيد استخدام التطبيق، والذي يتم تثبيته مجانًا على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح محافظ المؤسسة أن الاتفاقية تأتي في إطار القيام بمسؤولية المؤسسة الاجتماعية وتقديم الخدمة المتميزة والمبتكرة.