احتفلت المديرية العامة لحرس الحدود بتخريج عدد من الدورات التدريبية التأهيلية، من قطاعات حرس الحدود، والأفواج الأمنية، والأمن البيئي، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وبحضور مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد الشهري.
وبلغ عدد الخريجين 1529، من معهد حرس الحدود بالرياض، ومراكز التدريب في مناطق تبوك ونجران والجوف والشرقية وجازان والحدود الشمالية.
ونوه اللواء الشهري بما تحظى به برامج تدريب منسوبي حرس الحدود من اهتمام ودعم غير محدود من وزير الداخلية. وفق “أخبار 24”.
وأعرب عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن الوطن والحفاظ على أمنه.
#حرس_الحدود_السعودي يحتفل بتخريج 1529 خريجاً في عدد من الدورات التأهيلية pic.twitter.com/5CMdfvnLqI
— حرس الحدود السعودي (@BG994) December 5, 2020