أبرزها آثاره الجانبية.. هذه إجابات مهمة لاستفسارات مُحيرة حول لقاحات “كورونا”

رد الطبيب سانجاي غوبتا على مجموعة من الاستفسارات الخاصة باستخدام اللقاحات المُضادة لفيروس “كورونا” المُستجد.
وقال غوبتا، إن مسألة تحديد فاعلية اللقاحات التي سيتم توزيعها على المليارات من الأشخاص حول العالم يحتاج إلى جمع المزيد من البيانات، مبيناً أن الأمر الواضح حتى الآن أنها ستكون فعّالة وآمنة للغاية خلال فترة الشهرين الأولين.
وأضاف أن الآثار الجانبية المحتملة لتلك اللقاحات تتضمن الشعور بالتعاسة لبضعة أيام وألماً في الذراع، مع الشعور بالتعب الشديد والهزل لدرجة أن نظام المناعة لديك يبقى متأهباً.
ولفت إلى أنه لا توجد آثار جانبية طويلة المدى لاستخدام اللقاحات، خاصةً أن الشركات المنتجة قدمت بيانات سلامة لمدة شهرين على لقاحاتها. وفق “أخبار 24”.
وأشار وفقاً لـ”cnn” إلى أن البعض يعتقد أنه سيتم حقنه بالفيروس، لكن الذي يجرى أن من يتم حقنه بالمضاد لا يحصل على فيروس أو حتى فيروس ميت أو فيروس ضعيف، وإنما يحصل فقط على رمز وراثي لجزء من الفيروس.
ونوه إلى أن مسألة العودة إلى الوضع الطبيعي بعد تلقي اللقاح يحتاج وقتاً لبناء مناعة القطيع التي تجعل من الصعب على الفيروس العيش والانتشار داخل المجتمع.