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أخبار المناطق > بالفيديو.. مختص: العود الموجود في أسواق المملكة زراعي.. والقديم نادر جداً
06/12/2020   6:46 ص

بالفيديو.. مختص: العود الموجود في أسواق المملكة زراعي.. والقديم نادر جداً

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كشف المهتم بتجارة العود، أنس العجلان، مفاجأة عن الأنواع الموجودة بالفعل في الأسواق في الوقت الحالي.

وقال خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن معظم الأنواع الموجودة حاليا في الأسواق تنتمي إلى “العود الكمبودي” الزراعي، وليس “العود القديم”.

وأشار إلى أن الأنواع التقليدية من العود باتت نادرة جداً ويصعب العثور عليها في الأسواق حاليا، مؤكدًا أن الأعواد الآن تعتمد بشكل رئيسي على تدخل بشري في طريقة إنتاجه. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن الأعواد القديمة باتت لا تأتي إلى الأسواق، بسبب استشعار الدول التي تمتلك غابات العود بقيمته، وهو ما دفعهم لاتخاذ قرار بوقف تصديره لحمايته من الانقراض، موضحًا أن التجار لجأوا لزراعة العود والتدخل بطريقة فنية محددة لإنتاج العود بها.

بالفيديو.. مختص: العود الموجود في أسواق المملكة زراعي.. والقديم نادر جداً

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