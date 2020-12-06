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أخبار محلية > “التعليم” و”تقويم التعليم” تعلنان استمرار الدراسة “عن بُعد” بعد جائحة “كورونا”
06/12/2020   6:47 ص

“التعليم” و”تقويم التعليم” تعلنان استمرار الدراسة “عن بُعد” بعد جائحة “كورونا”

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أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن الوزارة وهيئة تقويم التعليم تعملان في اتجاه تكاملي واحد؛ لضمان الحصول على مخرجات أفضل لنواتج التعلم للطلاب والطالبات، والتدريب المُستمر للمعلمين والمعلمات. 

وشدد آل الشيخ خلال اجتماع تنسيقي في مدرسة البث الفضائي مع رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، على أهمية تعزيز التكامل والتعاون لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في العمل المشترك ضمن فريق واحد، واستمرار الجهود لتطوير وتجويد العملية التعليمية في المملكة. 

من جانبه لفت رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، إلى تأكيد وزير التعليم على استمرار التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني حتى بعد انتهاء جائحة “كورونا” وذلك في جميع المدارس، مشدداً على أهمية مواصلة التعاون في هذا الصدد. وفق “أخبار 24”.

“التعليم” و”تقويم التعليم” تعلنان استمرار الدراسة “عن بُعد” بعد جائحة “كورونا”

أخبار محلية
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