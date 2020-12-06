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أخبار المناطق > “الإنذار المبكر” ينبه باستمرار هطول الأمطار في الرياض والشرقية
06/12/2020   6:48 ص

“الإنذار المبكر” ينبه باستمرار هطول الأمطار في الرياض والشرقية

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بتواصل هطول الأمطار ونشاط الرياح السطحية اليوم (الأحد)، على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.  

وبيّن أن منطقة الرياض وخاصةً الدرعية والعاصمة والقويعية والزلفي والمجمعة إضافة إلى حريملاء وشقراء ستشهد أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.  

وأشار إلى أن أجواء الجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا بالمنطقة الشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، إلى جانب نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد والسيول. وفق “أخبار 24”. 

ولفت إلى أن نشاطاً في الرياح السطحية سيضرب أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، الأمر الذي ستنتج عنه رياح نشطة وأتربة مثارة. 

 

“الإنذار المبكر” ينبه باستمرار هطول الأمطار في الرياض والشرقية

أخبار المناطق
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