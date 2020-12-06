حصل على براءة اختراع من أمريكا.. استشاري سعودي يبتكر تقنية جديدة لكشف “كورونا” في دقائق

حصل استشاري سعودي على شهادة براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكية، لابتكاره تقنية جديدة للكشف عن فيروس “كورونا” المستجد في وقت قياسي ودون الحاجة لإجراء تحليل (PCR).
وقال الاستشاري والأستاذ المشارك للتشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور هاني الحضرمي، إن هذا الإنجاز تم على أرض المملكة ودون الحصول على أدنى مساعدة من أي شريك خارجي، ما يؤكد على مكانة المملكة الدولية، وإسهام أبنائها في إيجاد حلول مبتكرة للتشخيص والكشف عن فيروس “كورونا”.
وأوضح أن التقنية الجديدة المبتكرة تمتاز بأنها قليلة التكلفة مقارنةً بتحليل (PCR)، كما أنها سهلة الاستخدام ولا تحتاج لمختبرات متخصصة أو فريق طبي متخصص لإجراء الفحص عن طريقها.
وأضاف الدكتور الحضرمي أن هذه التقنية تتيح إجراء الفحص في مختلف المواقع كالمطارات والموانئ، وفحص ضيوف الرحمن قبل دخولهم إلى الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ إنه يمكن حملها إلى الأماكن العامة والحصول على نتيجة الاختبار في دقائق معدودة.
وأبان أن استخدام هذه التقنية سيسهم بشكل كبير في السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره من خلال التعرف على المصابين بسهولة وفي أي موقع كانوا، لافتاً إلى أنه في حال تبني تصنيع هذه التقنية وإنتاجها على أعلى مستوى وتصديرها إلى الخارج ستحقق عائداً كبيراً على اقتصاد المملكة.
وفق “أخبار 24”.