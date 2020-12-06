“الحصيني”: حالة “سقيا” الممطرة انتهت.. ودرجات الحرارة ستشهد انخفاضًا واضحًا في هذه المناطق

أكد الباحث في الطقس وعضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني، أن حالة سقيا الممطرة انتهت مساء أمس (السبت).
وأوضح الحصيني أن تلك الحالة شهدت أياما وصفها بالجميلة والرائعة ما بين أمطار وضباب وسيول وحبات برد.
وأشار إلى أن حالة سقيا الممطرة شملت أفضل مناطق الربيع في المملكة “الصمان والدهناء والعرمة والدبدبة والشمالية الشرقية والفياض في المناطق التي شملتها الحالة الممطرة. وفق “أخبار 24”.
وتوقع بعد انتهاء الحالة حدوث انخفاض واضح في الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشمال الغربية ومقدار الانخفاض يتراوح بين 6 لـ8 درجات مئوية، يرافقها استقرار في الأجواء لعدة أيام.