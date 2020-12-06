نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > “الحصيني”: حالة “سقيا” الممطرة انتهت.. ودرجات الحرارة ستشهد انخفاضًا واضحًا في هذه المناطق
06/12/2020   12:47 م

“الحصيني”: حالة “سقيا” الممطرة انتهت.. ودرجات الحرارة ستشهد انخفاضًا واضحًا في هذه المناطق

+ = -
677

أكد الباحث في الطقس وعضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني، أن حالة سقيا الممطرة انتهت مساء أمس (السبت).

وأوضح الحصيني أن تلك الحالة شهدت أياما وصفها بالجميلة والرائعة ما بين أمطار وضباب وسيول وحبات برد.

وأشار إلى أن حالة سقيا الممطرة شملت أفضل مناطق الربيع في المملكة “الصمان والدهناء والعرمة والدبدبة والشمالية الشرقية والفياض في المناطق التي شملتها الحالة الممطرة. وفق “أخبار 24”.

وتوقع بعد انتهاء الحالة حدوث انخفاض واضح في الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشمال الغربية ومقدار الانخفاض يتراوح بين 6 لـ8 درجات مئوية، يرافقها استقرار في الأجواء لعدة أيام.

“الحصيني”: حالة “سقيا” الممطرة انتهت.. ودرجات الحرارة ستشهد انخفاضًا واضحًا في هذه المناطق

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885125101.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.