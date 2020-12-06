في مواجهة تونس.. منتخب الناشئين يخوض اليوم أولى وِديّات معسكره بالطائف

يواجه المنتخب الوطني تحت 16 عامًا، اليوم عصر (الأحد) منتخب تونس، في أولى مبارياته الودية بمعسكره في مدينة الطائف، ضمن البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 المزمع إقامته في البحرين.
ويستضيف “الأخضر” منتخب تونس في الثالثة والنصف عصراً، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.
وكان المنتخب قد أجرى مساء أمس حصة تدريبية على ملعب مدينة الملك فهد، طبّق خلالها اللاعبون مرانًا على الكرات الثابتة دفاعا وهجوما، أعقب ذلك مناورة على نصف مساحة الملعب. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المنتخب الوطني يقع في المجموعة “الرابعة” ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين؛ والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاماً التي ستقام العام المقبل 2021 في البيرو، وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب الأخضر كلا من منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.