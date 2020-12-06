“الصندوق العقاري”: تمكين نحو 74 ألف امرأة سعودية من الحصول على المسكن

كشف صندوق التنمية العقارية، عن استفادة أكثر من 73.8 ألف مواطنة من القروض العقارية التي يقدمها، حتى نهاية أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن جهوده لتمكين المرأة من تملك المسكن الأول.
وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، إن الصندوق حريص على تمكين المواطنات من تملك المسكن، لكونها نصف المجتمع والركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية والبناء.
وأبان أن البرامج الحالية تتيح للمرأة التملك وَفْق شروط برنامج القرض العقاري المدعُوم للاستفادة من مزاياه، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان والذي يتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% بنهاية العام الحالي 2020، وإلى 70% بنهاية 2030م. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن القرض العقاري المدعُوم يُمكن المرأة من تملك الوحدات السكنية، ضمن المبادرات والبرامج المتنوعة لتسهيل الاختيار على المواطنين المستفيدين المسجلين ضمن برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق العقاري.