بالفيديو.. التعاون يخطف تعادلا مثيرًا أمام الباطن في الوقت القاتل

فرط فريق الباطن في الفوز، مساء اليوم السبت، على نظيره التعاون، بعد التعادل بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء هدف المباراة الأول للباطن في الدقيقة 3 عن طريق اللاعب فابيو أبرو، قبل أن يسجل سميحان النابت هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 90.
وبتلك النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 8 نقاط بالمركز التاسع، بيما وصل رصيد التعاون إلى 10 نقاط في المركز السادس.
⚽️🎥 أهداف مباراة | #الباطن 1 : 1 #التعاون#الباطن_التعاون pic.twitter.com/fsXntFzwIe
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 5, 2020
وفق “أخبار 24”.