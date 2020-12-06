“الاتفاق”: لن نسمح للنصر بالعودة لسكة الانتصارات على حسابنا

أكد نادي الاتفاق أنه لن يسمح لنادي النصر بالعودة إلى سكة الانتصارات على حسابه، خلال المواجهة المرتقبة غداً الإثنين ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح مساعد مدرب الاتفاق أحمد المالكي في مؤتمر صحفي عقده الفريق أمس السبت للحديث عن المواجهة المنتظرة، أنها ستكون مباراة مهمة وصعبة، غير أن ناديه أعدّ لها جيداً لتحقيق نتيجة إيجابية.
وقال المالكي: “موقف النصر في سلم الترتيب لن يجعلنا نتراخى، فهو فريق قوي ومتمرس، ولكن لن نسمح له أو لغيره بالعودة على حسابنا، بل سندخل المباراة بهدف تحقيق الانتصار”.
من جهته، أبان لاعب وسط الفريق محمد الكويكبي أنهم يدخلون المواجهة بعزيمة قوية، واحترام للمنافس، لأجل كسب النقاط الثلاث. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “نحن نخوض كل المواجهات برغبة الفوز، دون النظر إلى ظروف الأندية الأخرى ونتائجها، ولن نعطي الأصفر المجال للصحوة من خلالنا، بل نحن من سيعود من الرياض إلى سكة الانتصارات”.
وفي الأثناء واصل فريق النصر، تدريباته أمس السبت، استعدادًا لمواجهة الاتفاق، وبدأ “فيتوريا” التدريبات باجتماع مع اللاعبين، ناقش خلاله الصعوبات التي تعثر على أثرها في عدد من المباريات، كما أجرى رئيس النادي صفوان السويكت، محادثات طويلة مع المدير التنفيذي الجديد حسين عبد الغني.