واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم السبت، تدريباته، استعدادًا لمواجهة نظيره الاتفاق، والتي تقام الإثنين المقبل، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأ المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا، التدريبات باجتماع مع اللاعبين، ناقش خلاله الصعوبات التي تعثر على إثرها في عدد من المباريات، كما أجرى رئيس النادي صفوان السويكت، محادثات طويلة مع المدير التنفيذي الجديد حسين عبدالغني.
وزاد فيتوريا بالتنسيق مع مدرب اللياقة، الجرعات البدنية لجميع العناصر، بهدف جاهزية كافة الأفراد للمباريات المقبلة، حيث سيلاقي الاتفاق ومن بعده الأهلي في أسبوع واحد.
وشهد مران اللاعبين الجري حول الملعب، وتدريبات لياقية متنوعة، وجوانب تكتيكية مختلفة، فيما اختتم المران بمناورة على منتصب الملعب.
ويحتل النصر المركز الأخير بين أندية دوري المحترفين، بثلاث نقاط فقط، جمعها من 6 مباريات، حيث خسر من الفتح والتعاون والشباب والهلال وأبها، ولم ينتصر سوى في مباراته أمام القادسية.
وفق “أخبار 24”.