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اخبار رياضية > دوري المحترفين.. تفوق كاسح للشباب في تاريخ مواجهاته ضد القادسية
06/12/2020   12:55 م

دوري المحترفين.. تفوق كاسح للشباب في تاريخ مواجهاته ضد القادسية

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، نظيره القادسية، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الشباب والقادسية 14 مباراة سابقة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، قبل مواجهة اليوم المرتقبة، وشهدت تفوقاً للشباب، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 9 مباريات.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في الفوز على الشباب، في مباراتين فقط، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات فقط في بطولة دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.

وقبل مباراة اليوم يحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، فيما يقع القادسية في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.

دوري المحترفين.. تفوق كاسح للشباب في تاريخ مواجهاته ضد القادسية

اخبار رياضية
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