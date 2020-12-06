استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وذلك ضمن برامج الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأدى عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية أمس (السبت) مناسك العمرة، وصلاة العشاء بالمسجد الحرام، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس “كورونا”.
وكان في مقدمة مستقبليهم، الوكيل المساعد للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام محمد باتي، حيث تم توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم لأداء المناسك بسهولة ويسر، حيث تم توزيع الأساور التي تساعد مقدمي الخدمة على التعاون معهم أثناء تواجدهم بالمسجد الحرام.
وعبر الأشخاص ذوو الإعاقة عن شكرهم للخدمات التي قدمت لهم خلال فترة وجودهم بالمسجد الحرام، منذ لحظة وصولهم وأدائهم العمرة وحتى مغادرتهم.
وفق “أخبار 24”.