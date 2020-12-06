وفرت 5.7 مليون كيلو واط/ ساعة.. “ترشيد” ترفع معايير كفاءة الطاقة بمبنى “البلدية والقروية”

تمكنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، من تحقيق نسبة خفض كبيرة في استهلاك الطاقة الكهربائية بمبنى رئاسة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض، من خلال تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل معايير كفاءة الطاقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة وليد الغريري أنه بدأ تنفيذ المشروع أواخر شهر مارس الماضي، وتضمن إعادة التأهيل 8 معايير لرفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، أسفرت عن خفض 5.7 مليون كيلو واط/ ساعة من استهلاك الكهرباء السنوي العام البالغ 15.2 مليون كيلو واط ساعة، ما يعادل وفراً بنسبة 37% من الاستهلاك.
وأضاف أن نسبة التوفير الناتجة من هذا المشروع تساوي تفادي 3.7 ألف طن من انبعاثات الكربون الضارة، وهو ما يُعادل الأثر البيئي لزراعة 62 ألف شجرة.
وقال إنه بعد إجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على مبنى الوزارة، الذي يقع على مساحة 81.6 ألف متر مربع، ويعمل به أكثر من 1470 موظفا، تبيّن أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف، واستبدال الإضاءة بواسطة أنظمة ليد (LED) الموفرة للطاقة، إلى جانب تطوير الأنظمة الكهربائية وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع حركة الموظفين والزوّار. وفق “أخبار 24”.
وسيتضمن المشروع استبدال 4 مبردات رئيسية (chiller) في محطة التبريد المركزية بواسطة أخرى مرشدة، و4 مضخات لمياه التبريد الأوليّة بواسطة أخرى حديثة، وتركيب نظام تحكم حديث على محطة التبريد (CMS) وتركيب نظام ذي تردد متغيّر (VFD) للتحكم في وحدات مناولة الهواء ومراوح التهوية بحسب الحاجة.