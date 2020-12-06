تعرف على سبب الشعور بالصداع الدائم وطريقة علاجه

كشفت دراسات علمية، عن وجود سبب شائع جدا لصداع الرأس الدائم لدى بعض الأشخاص.
وأوضحت الدراسات وفقا لموقع “فيري ويل هيلث” العلمي، أن صداع الرأس له أسباب عديدة بعضها شائع والبعض الأخر مجهول، إلا أنه من أبرز أسبابه “فقر الدم”.
وأبانت أن الأشخاص المصابين بفقر الدم لا يملكون العدد الكافي من خلايا الدم الحمراء السليمة المسؤولة عن حمل الأكسجين إلى الأنسجة، ويصابون دائما بالتعب والضعف وآلام المفاصل وضربات القلب السريعة، فضلا عن الشعور الدائم بالصداع.
ولفتت إلى أن انخفاض عدد الكريات الحمراء يقلل كمية الأكسجين للدماغ ويؤدي إلى حدوث تضخم في الشرايين حول المنطقة ويعطي شعورا بالصداع.
وأشارت الدراسات إلى ضرورة تناول عدد من الأطعمة الغنية بالحديد لمكافحة فقر الدم مثل السبانخ والجرجير والكرنب والبروكلي والفلفل، وكذلك الفول والبقوليات والحمص والفاصولياء الحمراء والبازلاء.