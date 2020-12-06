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أخبار محلية > “سعود الطبية” تحذر من صدمات الرأس على الأطفال وتوضح مخاطرها
06/12/2020   3:54 م

“سعود الطبية” تحذر من صدمات الرأس على الأطفال وتوضح مخاطرها

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من تكرار تعرض الأطفال حديثي الولادة والأقل من عام ونصف العام للصدمات المتكررة في الرأس، وذلك بسبب ضعف الشعيرات الدموية للطفل.

وأوضح استشاري جراحة مخ وأعصاب الأطفال بالمدينة، الدكتور رامي الشمراني، أن تكرار تعرض الطفل للصدمات يعرضه للنزيف أو التجمع الدموي داخل الجمجمة، مبيناً أن هناك عدة علامات تستوجب إخضاع الطفل للرعاية الطبية العاجلة، منها وجود جرح مستمر نتيجة نزيف في فروة الرأس، وتورم كبير أو خسف في  الجمجمة.

كما تشمل العلامات فقدان الوعي لدى الطفل أو التشنج، والخمول وقلة النشاط وعدم الرغبة في الرضاعة والنوم المستمر، والاستفراغ المستمر بعد الاصابة، وعدم القدرة على تحريك طرف كالمعتاد أو وجود ضعف واضح في طرف أو جهة معينة من الجسم أو اختلاف طريقة المشي، ووجود صعوبة في التنفس أو عدم انتظام النفس. وفق “أخبار 24”.

وشدد على ضرورة مراقبة الطفل بشكل جيد بعد الإصابة وعدم التردد في اللجوء لمقدمي الخدمة الصحية في حال وجود أي من هذه العلامات أو الشعور بتغير لدى الطفل بشكل عام، كذلك أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات لدى الأطفال.

“سعود الطبية” تحذر من صدمات الرأس على الأطفال وتوضح مخاطرها

أخبار محلية
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