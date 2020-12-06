8 مخاطر للجلوس لفترات طويلة

يترتب على الجلوس لفترات طويلة، الكثير من المخاطر، لذا عليك أن تترك المقعد وتتحرك لمدة دقيقة على الأقل أو دقيقتين كل نصف ساعة للحفاظ على العمود الفقري، وفي هذا التقرير نتعرف على أبرز 8 مخاطر منها، وفقًا لموقع ويب طب..
1- الوفاة المبكرة
قد يترتب على الجلوس لفترة طويلة، الكثير من المخاطر ، بينها ما قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة، فحتى ممارسة الرياضة لن تمنع ذلك عنك.
2- الوزن الزائد
من المرجح أن يؤدي الجلوس لفترة طويلة، إلى زيادة الوزن أو السمنة، وإذا مارست الرياضة فلن يمنع عنك الزيادة في الوزن.
3- أذى الظهر
وضعية الجلوس تشكل ضغطًا على عضلات الظهر والرقبة والعمود الفقري، عليك البحث أيضًا عن كرسي مريح، لكن تذكر أنه بغض النظر عن الراحة لا بد من الحركة.
4- دوالي الساقين
يؤدي الجلوس لفترة طويلة للإصابة بدوالي الساقين، فالدم يُحبس في الساقين أثناء وضعية الجلوس، ما يشكل ضغوطًا إضافية في عروقك، ما يؤدي إلى توسعها وانتفاخها وظهور الدوالي، وقد تكون الإصابة بالدوالي غير خطيرة، لكنها ستؤلمك.
5- أمراض القلب
أظهرت الدراسات أن الذين يجلسون لمعظم اليوم، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بمقدار الضعف.
6- الإصابة بالخرف
إذا كنت تجلس كثيرًا، فيمكن أن يبدو عقلك كشخص مصاب بالخرف، كما أن الجلوس يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والكولسترول المرتفع. وفق “أخبار 24”.
7- زيادة احتمالات الإصابة بالسكري
من المرجح أن تصاب بالسكري إذا كنت جالسًا طوال اليوم، لا لأنك تحرق سعرات حرارية أقل، بل لأن الجلوس يفعل ذلك، فهو يغير الطريقة التي يتفاعل بها الجسم مع الأنسولين.
8- يعرضك للسرطان
فالذين يجلسون لفترات أطول أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون أو بطانة الرحم أو سرطان الرئة.
كما أن النساء الأكبر سنًا لديهن احتمالات أعلى لسرطان الثدي.