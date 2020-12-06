“الداخلية” تضبط 13.5 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. وهذه أعلى المناطق المخالفة

كشفت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، عن عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، والتي بلغت أكثر من 13.5 ألف مخالفة خلال الأسبوع الماضي.
وسجّلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى، بواقع 3192 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 2326 مخالفة، ثم القصيم بـ 1784 مخالفة، فالمدينة المنورة بـ 1773 مخالفة، والمنطقة الشرقية بـ 1164 مخالفة.
كما سجّلت الحدود الشمالية 796 مخالفة، وحائل 597 مخالفة، وعسير 465 مخالفة، والجوف 450 مخالفة، وتبوك 378 مخالفة، وجازان 309 مخالفات، ثم نجران بـ 204 مخالفات، فالباحة بواقع 111 مخالفة.
وفق “أخبار 24”.