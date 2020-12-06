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أخبار المناطق > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة
06/12/2020   10:05 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في المركز الوطني للأرصاد، توقعاتها لحالة الطقس في مناطق المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).

وتوقّعت الهيئة استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة، والتي تُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

كما توقّعت “الأرصاد” أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 32 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان، وأدنى درجة حرارة إلى 4 درجات مئوية في حائل وطريف. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

أخبار المناطق
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