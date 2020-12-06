حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، من وجود عدد من أسراب الجراد الصحراوي في محافظة الليث.
وطالبت بضرورة ابتعاد جميع النحالين وأصحاب المواشي عن مواقع الإصابة فورًا، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية من عمليات الرش التي تستهدف القضاء على هذه الأسراب.
وأشارت إلى أن عملية المكافحة ستشمل جميع مراكز محافظة الليث، مؤكدة أنه يمكن التبليغ عن الإصابة على خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني “بلغ”، لتمكين المستفيد من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة ومتابعة حالة البلاغ.
وفق “أخبار 24”.