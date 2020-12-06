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أخبار محلية > بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلن عن فعالية “أوايسس الرياض”.. وهذا موعدها
06/12/2020   10:05 م

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلن عن فعالية “أوايسس الرياض”.. وهذا موعدها

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم (الأحد)، توقيع عقد إقامة فعالية “أوايسس الرياض”، لتكون بذلك أولى مبادرات أفكار الترفيه المنتظرة.

وأوضح أنه تم توقيع العقود مع شركات العالمية وسيفن وروتانا، لعمل منطقة ترفيهية راقية في رأس السنة، وتستمر خلال السنة الجديدة، مؤكدًا أن المشروع سيراعي الشروط الصحية والاحترازية.

وكان آل الشيخ قد ناشد أصحاب الأفكار الإبداعية التقدم بأفكار جديدة للترفيه، واعدًا بأن يتم تنفيذ أفضل 20 فكرة من إجمالي الأفكار المقدمة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلن عن فعالية “أوايسس الرياض”.. وهذا موعدها

أخبار محلية
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