بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلن عن فعالية “أوايسس الرياض”.. وهذا موعدها

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم (الأحد)، توقيع عقد إقامة فعالية “أوايسس الرياض”، لتكون بذلك أولى مبادرات أفكار الترفيه المنتظرة.
وأوضح أنه تم توقيع العقود مع شركات العالمية وسيفن وروتانا، لعمل منطقة ترفيهية راقية في رأس السنة، وتستمر خلال السنة الجديدة، مؤكدًا أن المشروع سيراعي الشروط الصحية والاحترازية.
وكان آل الشيخ قد ناشد أصحاب الأفكار الإبداعية التقدم بأفكار جديدة للترفيه، واعدًا بأن يتم تنفيذ أفضل 20 فكرة من إجمالي الأفكار المقدمة.
وقعنا اليوم مع شركاءنا (العالمية وسيفن وروتانا) لتنفيذ فعالية #اوايسس_الرياض وهذي أول الأفكاراللي وصلتنا في #مبادرة_أفكار_الترفيه 🔥💪
بتكون منطقة ترفيهية راقية ومميزة على راس السنة وتستمر في السنة الجديدة مع مراعاة الشروط الصحيةوالاحترازية..في انتظار باقي ال١٩ فكرة🔥❤️🇸🇦 pic.twitter.com/NJbzqqHUyO
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 6, 2020
وفق “أخبار 24”.