وزير المالية: المملكة خرجت بشجاعة وسرعة من مرحلة الإغلاق ومؤشرات مبشرة للاقتصاد في المستقبل

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة تجاوبت سريعاً مع أزمة فيروس كورونا ودعمت الاقتصاد والوظائف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمجابهة آثار الجائحة.
وأوضح، خلال حديثه اليوم (الأحد) في ندوة الاستقرار المالي، أن المملكة خرجت من الإغلاق التام بسرعة وشجاعة للعودة بالاقتصاد إلى النمو وهناك نتائج أولية مبشرة، لكن القلق لا يزال موجودا.
وأشار إلى أن الإحصاءات تشير لبوادر تعافي الاقتصاد السعودي، خاصة بعد ارتفاع مؤشر ثقة المشتريات في المملكة إلى أعلى مستوى منذ يناير من العام الحالي. وفق “أخبار 24”.
وتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بانخفاض 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع تراجع بنسبة تزيد على 6% في دول مجموعة العشرين.
وأكد أن برامج رؤية 2030 مستمرة، ورغم توقف بعض المشاريع في فترة الإغلاق ولكنها عادت الآن، والإنفاق والخطط تسير كما هو مقرر.