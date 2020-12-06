بالفيديو.. كيف تختار “الصحة” اللقاح الفعال لكورونا.. وما الفئات المستهدفة؟

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، عن الطريقة التي تختار بها الوزارة اللقاح الفعال لفيروس كورونا، مشيراً إلى الفئات المستهدفة بالمملكة.
وأوضح العبدالعالي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا، أن هناك مختصين ولجانا علمية تقوم بمراقبة واختيار اللقاح الفعال الآمن، ليتم استكمال الإجراءات عبر اعتماد جهات عدة للقاح، وعلى رأسها هيئة الغذاء والدواء. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الفئات المستهدفة ذات الأولوية باللقاح في المملكة تشمل الحالات الأكثر خطورة والحرجة وطواقم الرعاية الصحية المخالطة لهم، وذلك عبر مستشفيات ومراكز صحية ومواقع سيتم اختيارها ودعمها بكافة الوسائل التقنية الحديثة.
فيديو | كيف تختار #الصحة اللقاح الفعال لـ #كورونا وماهي الفئات العمرية المستهدفة؟#الإخبارية pic.twitter.com/lErvKpuagC
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 6, 2020