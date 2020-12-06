فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على نظيره الوحدة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هدف التقدم للاتحاد، المحترف البرازيلي غاري رودريغيز، في الدقيقة (28)، وذلك بعد تمريرة من زميله أليكساندر بريوفيتش، سكنت يسار مرمى الوحدة.
وحاول نادي الوحدة إدراك التعادل، بتسديدات خطيرة على مرمى الاتحاد، كان أبرزها كرة قوية من ديمتري بتراتوس، ولكن الحارس مارسيلو غروهي تصدى لها.
وتلقى عبدالله الحافظ، لاعب الوحدة، بطاقة صفراء بعد تدخله علي عبدالعزيز البيشي لاعب الاتحاد، وبعدها بدقيقتين حصل لاعب الوحدة نايف كريري على بطاقة صفراء أيضًا، كما تلقى عبدالعزيز الجبرين، بطاقة صفراء بعد تدخله علي حسين العيسي لاعب الوحدة. وفق “أخبار 24”.
وسجل الاتحاد الهدف الثاني له في الدقيقة (84) من عمر الشوط الثاني، عن طريق رومارينيو من ركلة جزاء، ليرد الوحدة بالهدف الأول له في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، عن طريق ديمتري، من ركلة جزاء أيضًا.
بهذه النتيجة احتل فريق الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ12 نقطة، بينما يقع الوحدة في المركز الـ14 برصيد 6 نقاط.
د28’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@ittihad يسجل الهدف الأول عن طريق غاري رودريغيز .#الوحدة_الاتحاد pic.twitter.com/jQcOtomW4H
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 6, 2020
د84’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@ittihad يسجل الهدف الثاني عن طريق رومارينهو .#الوحدة_الاتحاد pic.twitter.com/fzCtjgJETj
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 6, 2020
د90’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@alwehdaclub1 يسجل الهدف الأول عن طريق ديمتري بيتراتوس .#الوحدة_الاتحاد pic.twitter.com/ywQGdBVoNV
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 6, 2020