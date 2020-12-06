نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في تحقيق الفوز، على نظيره الشباب، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
جاء الهدف الأول، لصالح نادي الشباب في الدقيقة (20) من الشوط الأول عن طريق ماخيتي ديوب، بعد تمريرة من كريستيان جوانكا، سكنت يسار مرمى القادسية.
وحاول القادسية إدراك التعادل، بعد تسديدة على المرمي عن طريق دانيلو اسبريليا، تصدى لها حارس مرمى الشباب جايدرايوس ارلايوسكايس.
وفي الدقيقة (40) سجل القادسية هدف التعادل عن طريق محترفه دانيلو اسبريليا، بعد تمريرة من إديسون تسكن يمين مرمى الشباب. وفق “أخبار 24”.
وسجل فريق القادسية الهدف الثاني في المباراة عند الدقيقة (66) عن طريق كاروليس أندريا، من تسديدة سكنت يسار مرمى فريق الشباب.
بهذه النتيجة جاء الشباب في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما جاء القادسية في المركز الثامن برصيد 10 نقاط.
د20’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@AlShababSaudiFC يفتتح التسجيل عن طريق ماكيتي ديوب .#القادسية_الشباب pic.twitter.com/oyK9Ivg4Fx
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 6, 2020
د41’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@qadisiyah1967 يسجل هدف التعادل عن طريق دانيلو أسبريا .#القادسية_الشباب pic.twitter.com/0yjNptjlKF
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 6, 2020
د66’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@qadisiyah1967 يسجل الهدف الثاني عن طريق كارلوس اندريا .#القادسية_الشباب pic.twitter.com/qknvCgyRiu
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 6, 2020