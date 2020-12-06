اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة نظيره الرائد، غدًا الإثنين، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتركزت الحصة التدريبية بقيادة المدير الفني للفريق، الروماني رازفان لوشيسكو، على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث تم تطبيق العديد من الجمل التكتيكية، قبل أن يفرض المدرب مناورة على منتصف الملعب.
وتأكد غياب عبدالله المعيوف، وحبيب الوطيان، حارسي المرمى، والكولومبي جوستافو كويلار، لاعب خط الوسط، بعد تعرضهم لإصابات متفرقة في الأيام الماضية، ويخضعون على إثرها لجلسات علاجية وتأهيلية لم تكتمل حتى الآن. وفق “أخبار 24”.
ويحتل الهلال المركز الأول في سلم ترتيب دوري المحترفين، بـ16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات على حساب العين، وضمك، والاتفاق، والنصر والفتح، مقابل تعادل وحيد في مواجهته ضد أبها.