أثار المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السابق، سعود الصرامي، الجدل بين متابعيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قدم اقتراحًا غريبًا إلى إدارة النصر، قبل مواجهة نظيره الهلال في كأس السوبر.
وقال “الصرامي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لعب النصر أمام الهلال الغالي ثلاث مباريات كانت الأخطاء التحكيمية المؤثرة العنوان الأبرز في حرمان كبير العاصمة من تحقيق الفوز بشهادة خبراء التحكيم”.
وتابع “الصرامي”: “ولأن النصر سيواجه النادي الغالي في السوبر، فان خوض لقاء السوبر بفريق شباب النصر متصدر دوري الشباب قرار جيد كنوع من السلوك الحضاري”.
•لعب النصر امام الهلال الغالي ثلاث مباريات كانت الأخطاء التحكيمية المؤثرة العنوان الأبرز في حرمان كبير العاصمة من تحقيق الفوز بشهادة خبراء التحكيم
•و لأن النصر سيواجه النادي الغالي في السوبر
فان خوض لقاء السوبر بفريق شباب النصر متصدر دوري الشباب
قرار جيد كنوع من السلوك الحضاري pic.twitter.com/499nCTlX0E
— سعود الصرامي (@L9arami) December 6, 2020
وفق “أخبار 24”.