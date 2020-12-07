بالفيديو.. تركي الفيصل: إسرائيل قوة استعمارية تدمر المنازل على هواها وتغتال من تشاء

أكد رئيس الاستخبارات السابق الأمير تركي الفيصل، أن الإسرائيليين يزعمون أنهم يريدون أن يكونوا أصدقاء المملكة، ولكن الحكومات الإسرائيلية جميعها تمثل آخر الاستعمار الغربي في أجزاء من الشرق الأوسط.
وأوضح، خلال حديثه اليوم (الأحد) في منتدى المنامة، أنه منذ وعد بلفور طردوا سكان فلسطين بعد حرب 1948م، وواصلوا الاستيطان القسري في كثير من الأراضي التي احتلوها عام 1967 خلافاً لاتفاقيات جنيف.
وأضاف: “شيدوا جدار الفصل العنصري ليمنع الأهالي من العودة إلى ممتلكاتهم المسروقة في الأراضي التي استعمروها، وهم يدمرون المنازل على هواهم ويغتالون من يشاؤون”. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن تل أبيب تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة تعاني تهديداً وجودياً ومحاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها.
هاجم رئيس الاستخبارات #السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل #إسرائيل خلال مؤتمر إقليمي في المنامة، اليوم الأحد، ووصفها بـ “قوة استعمارية غربية”#اندبندنت_عربية_تغنيك
— Independent عربية (@IndyArabia) December 6, 2020