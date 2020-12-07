خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس الباكستاني في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية باكستان الدكتور عارف علوي، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق مير ظفر الله خان جمالي.
وقال الملك في البرقية: “علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة رئيس الوزراء الأسبق مير ظفر الله خان جمالي ــ رحمه الله ــ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة، قال فيها: “تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة رئيس الوزراء الأسبق مير ظفر الله خان جمالي ــ رحمه الله ــ، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”. وفق “أخبار 24”.