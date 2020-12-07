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أخبار محلية > خطأ طبي حرمها من الأطفال.. معلمة تتكفل بطفلتين وتحصل على قرض بقيمة نصف مليون ريال لبناء بيت لهما
07/12/2020   6:46 ص

خطأ طبي حرمها من الأطفال.. معلمة تتكفل بطفلتين وتحصل على قرض بقيمة نصف مليون ريال لبناء بيت لهما

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استطاعت المعلمة السعودية جميلة التغلب على أحزانها بعد تعرضها لخطأ طبي حرمها من الحمل، وذلك من خلال التكفل بيتيمتين والسعي لتأمين مستقبلهما.

وقالت، خلال لقائها في برنامج “الراصد”، إن القصة بدأت عندما خضعت لعملية بسيطة لعلاج مشكلة طبية تحول دون الحمل، ولكن خطأ طبيا تسبب في تنويمها بالعناية المركزة، ليبلغها الأطباء بعد ذلك أنها لن تتمكن من الحمل إلا عن طريق الأنابيب، مع التأكيد على خطورة ذلك على حياتها، خاصة بعد اكتشاف ثقب في الرحم.

وأوضحت أنه بعد هذه المشكلة نصحها والدها بأن تكفل يتيمة، وهو ما وافقت عليه، رغم ترددها في بداية الأمر، لتذهب إلى دار الأيتام وتتكفل بالطفلة ياسمين.وفق “أخبار 24”.

وذكرت أن رفض بعض الأطفال اللعب مع ياسمين عندما اصطحبتها إلى المدرسة في إحدى المرات، كان الدافع لها للتكفل بيتيمة أخرى، وذلك بناء على طلب من ياسمين، لتذهب إلى الملجأ مجددًا لتتكفل بالطفلة ورد.

وأوضحت أنها تعكف في الوقت الحالي على تأمين مستقبلهما، حيث استطاعت الحصول على قرض بقيمة نصف مليون ريال وبناء بيت لهما، كما قامت بتسجيل وصية بأن يؤول البيت للطفلتين بعد وفاتها.

خطأ طبي حرمها من الأطفال.. معلمة تتكفل بطفلتين وتحصل على قرض بقيمة نصف مليون ريال لبناء بيت لهما

أخبار محلية
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