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أخبار المناطق > بالفيديو.. ضبط عمالة آسيوية تعمل في الفحم المغشوش في الرياض
07/12/2020   6:46 ص

بالفيديو.. ضبط عمالة آسيوية تعمل في الفحم المغشوش في الرياض

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ضبطت فرق الرقابة لوزارة التجارة عصابة من العمالة الآسيوية تخصصت في بيع الفحم المغشوش.

وعثرت الفرق على موقع التخزين الخاص بالعمالة، والذي يشهد عمليات تصنيع الفحم المغشوش قبل ضخه في أسواق الرياض، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الفحم تتراوح ما بين 300 ألف و500 ألف كرتون.

وتعتمد العصابة على أساليب الغش في صناعة الفحم، حيث تقوم بخلط مواد مختلفة مثل الزفت والأسمنت وغيرهما من المواد مع الفحم، لتخرج بمنتج نهائي شبيه للغاية بالفحم من حيث الشكل، ثم تضعه تحت أشعة الشمس ليجف.

بالفيديو.. ضبط عمالة آسيوية تعمل في الفحم المغشوش في الرياض

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