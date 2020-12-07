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أخبار محلية > بالفيديو.. هكذا نصح الشيخ المطلق زوجة يمنعها زوجها من رعاية والدتها المريضة
07/12/2020   6:48 ص

بالفيديو.. هكذا نصح الشيخ المطلق زوجة يمنعها زوجها من رعاية والدتها المريضة

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نصح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق زوجة قالت إن زوجها يتضجر ويمنعها من رعايتها لوالدتها المقعدة والتي تحتاج لعناية دائمة، بأن تسعى إلى إبقائها معها في المنزل أو تسكن إلى جوارها.

وأوضح، خلال إجابته عن استفسار السيدة في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية اليوم (الأحد)، أن بعض الزوجات تجلس عند والدتها نصف الأسبوع وتترك منزلها، وهذه فترة طويلة.

وأشار إلى أن المرأة إذا تقدمت في السن يجب إحضار عاملة منزلية عاقلة تجلس معها، ويتناوب أبناؤها وبناتها في زيارتها.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هكذا نصح الشيخ المطلق زوجة يمنعها زوجها من رعاية والدتها المريضة

أخبار محلية
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