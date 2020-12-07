تركي آل الشيخ يكشف موعد تجهيز الأفكار الترفيهية التي استقبلتها الهيئة

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أمس (الأحد)، أنه استقبل العديد من الأفكار المهمة التي يمكن تحويلها لفعاليات ترفيهية.
وقال إنه سوف يحصل على ملخص لأهم الأفكار التي تم تقديمها لهيئة الترفيه يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن روح الإبداع والتفكير خارج الصندوق التي لمسها في الأفكار المقدمة تعكس الروح التي زرعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نفوس الشباب والشابات في المملكة.
واستعرض آل الشيخ بعض النماذج الإبداعية للشباب، من بينها لوحة لولي العهد باستخدام أكثر من 68 ألف حبة من البن، عارضًا دعم الهيئة للشباب القائم على هذا العمل الفني. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن آل الشيخ كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم، توقيع عقد إقامة فعالية “أوايسس الرياض”، وهي إحدى الأفكار العشرين التي تعهد رئيس الهيئة العامة للترفيه بتحويلها إلى فعاليات ترفيهية كبرى في المملكة.