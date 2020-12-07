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أخبار محلية > بالفيديو.. البنوك السعودية توضح المقصود بجريمة “غسل الأموال”.. وعقوبة المشترك فيها
07/12/2020   6:50 ص

بالفيديو.. البنوك السعودية توضح المقصود بجريمة “غسل الأموال”.. وعقوبة المشترك فيها

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أعادت البنوك السعودية، التذكير بمفهوم جريمة غسل الأموال ومراحلها، والعقوبات التي تطال المشاركين فيها.    

وأوضحت أن جريمة غسل الأموال هي الحصول على أموال من مصادر غير مشروعة ثم القيام بتنظيفها عبر ثلاث مراحل أساسية “الإيداع والتغطية والدمج”.    

ولفتت إلى أن مرحلة الإيداع تشمل عملية إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي، وأما مرحلة التغطية فهي تشمل تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصل مصادرها.    

ونوهت إلى أن المرحلة الثالثة هي مرحلة الدمج والتي تتضمن إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في النظام الاقتصادي المشروع، عبر شراء السلع الغالية وشراء الأصول والأسهم وغيرها.  

ودعت إلى ضرورة تجنب مساعدة أي شخصٍ غريب أو إيداع مبالغ أو تحويلها لأي سبب كان، أو التعامل مع جهات أو أشخاص يستخدمون الأشخاص كوسطاء لهم في غسل الأموال.  وفق “أخبار 24”.

وشددت على أن عقوبة الاشتراك في جريمة غسل الأموال تصل إلى غرامة قدرها 7 ملايين ريال والسجن 15 عاماً أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمنع من السفر بسنوات السجن نفسها، إلى جانب الإبعاد من البلاد إذا كان المتورط مقيماً. 

 

بالفيديو.. البنوك السعودية توضح المقصود بجريمة “غسل الأموال”.. وعقوبة المشترك فيها

أخبار محلية
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