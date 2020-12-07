عمرها 83 عاماً.. معلومات تاريخية عن قرية مصدة بالدوادمي وسبب تسميتها وأول من عاش بها

نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثائقياً عن قرية مصدة التي تقع بمحافظة الدوادمي في منطقة الرياض، تضمن معلومات عن تاريخ البلدة وأول من عاش بها ولماذا سميت بهذا الاسم.
وقال أحد سكان القرية ويدعى فاهد نوار العتيبي، إن مصدة عمرها 83 عاماً وأول من عاش بها كان شيخ قبيلة الروسان واسمه خالد بن عبيد بن جامع، وبدأ بعدها توافد القبائل إليها للعيش فيها.
وأضاف العتيبي أن القرية سميت بهذا الاسم لأنها كانت تقع بعيداً عن طريق المسافرين فكانوا لا يمرون بها خلال سفرهم، مشيراً إلى أنها كانت مورداً مائياً لأهل البادية لسقيا المواشي لاحتوائها على الكثير من الآبار. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن بداية التعليم في القرية كانت من خلال إمام المسجد الذي كان يعلم الأولاد حفظ القرآن الكريم والحروف الهجائية مقابل ربع ريال للطالب، مضيفاً أن معلمهم كان إذا أتم أحدهم حفظ القرآن يقيم له احتفالاً في الشوارع.
#فيديو الدارة |📺
عمرها لم يكمل المائة، فقد كانت موارد ماء لمنطقتها..تولي إمام المسجد بداية التعليم فيها مقابل”ربع”﷼ ..
معلومات أخرى عن مدينة “مصده” تشف عن باقي محافظة الدوادمي في هذا التوثيقي الذي قام به مركز التاريخ الشفوي بـ #دارة_الملك_عبدالعزيز قبل (١٦) عامًا. pic.twitter.com/fBj2OT0ce2
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) December 5, 2020