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أخبار المناطق > بالفيديو.. مبادرة إنسانية في حفر الباطن تنقذ وافداً من الحبس
07/12/2020   6:52 ص

بالفيديو.. مبادرة إنسانية في حفر الباطن تنقذ وافداً من الحبس

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ساهمت مبادرة اجتماعية بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية في دفع دية وافد من الجنسية البنجلادشية، بعدما كان مهدداً بالحبس لسنوات طويلة.  

وتشير التفاصيل وفقاً لقناة “mbc“، إلى أن الوافد البنجلادشي محمد شريف أدين في واقعة قـتل طفل دهساً قبل عامين، ليصبح بين خيارين هما الحبس لسنوات طويلة أو دفع دية تعادل راتبه لمدة 20 عاماً.  

واستغرقت الحملة لجمع دية الوافد 4 أيام فقط؛ لإنهاء معاناته وسدادها عنه وإنقاذه من السجن.  

وشهدت محافظة حفر الباطن خلال عام 2020 الإفراج عن 3 متهمين وافدين في قضايا ديات وصل مجموع المبالغ المالية فيها إلى مليوني ونصف ريال، كانت إحداها لوافد باكستاني، وأخرى لوافد سوري كانت عليه دية بمليوني ريال.  وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مبادرة إنسانية في حفر الباطن تنقذ وافداً من الحبس

أخبار المناطق
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