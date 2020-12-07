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أخبار المناطق > سفير المملكة لدى عمَّان: 26 موقوفاً سعودياً في الأردن.. والسفارة تتابع قضاياهم
07/12/2020   6:53 ص

سفير المملكة لدى عمَّان: 26 موقوفاً سعودياً في الأردن.. والسفارة تتابع قضاياهم

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قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية نايف السديري، إن هناك 26 موقوفاً سعودياً داخل الأردن، مشيراً إلى أن السفارة تتابع قضاياهم وتتحقق دائماً من تلقيهم محاكمات عادلة.  

وأوضح السديري وفقاً لـ”اليوم”، أنه جرى الإفراج عن عدد من الموقوفين، بعد انتهاء فترة محكوميتهم أو من خلال العفو الملكي في بعض القضايا.  

ولفت إلى أنه تم خلال الفترات الماضية تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين المملكة والأردن، مبيناً أن السفارة تعمل دائماً على الاطمئنان على الموقوفين السعوديين في الأردن ومعرفة طلباتهم وتسليمهم المُخصصات المالية الخاصة بهم.  

سفير المملكة لدى عمَّان: 26 موقوفاً سعودياً في الأردن.. والسفارة تتابع قضاياهم

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