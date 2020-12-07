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أخبار محلية > بعد خلاف لعدة سنوات.. أمير عسير يشهد مراسم صلح عشيرة آل رايق من قبيلة أولاد أسلم بمحايل (فيديو)
07/12/2020   1:04 م

بعد خلاف لعدة سنوات.. أمير عسير يشهد مراسم صلح عشيرة آل رايق من قبيلة أولاد أسلم بمحايل (فيديو)

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أنهت لجنة إرساء السلم المجتمعي بإمارة منطقة عسير، خلاف عشيرة آل رايق من قبيلة أولاد أسلم، الذي دام أكثر من 10 سنوات بمحايل عسير، وذلك بحضور أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وقال أمير عسير، إن الدولة تحرص على تعزيز الوحدة الوطنية وتمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، لافتاً إلى أن السلم المجتمعي هو نواة الاستقرار.

كما توجه أمير المنطقة بعد ذلك إلى المركز الحضاري بمحافظة محايل للاطلاع على مشاريع بلدية المحافظة وناقشها بحضور الأهالي، وتابع سير عمل المشاريع وتحسين المشهد الحضري بأمانة عسير والبلديات المرتبطة بها. وفق “أخبار 24”.

بعد خلاف لعدة سنوات.. أمير عسير يشهد مراسم صلح عشيرة آل رايق من قبيلة أولاد أسلم بمحايل (فيديو)

أخبار محلية
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