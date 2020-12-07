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أخبار محلية > وزير التعليم: المملكة حققت المركز الأول عربياً والـ17 عالمياً في نشر أبحاث كورونا
07/12/2020   1:09 م

وزير التعليم: المملكة حققت المركز الأول عربياً والـ17 عالمياً في نشر أبحاث كورونا

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قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إن المملكة حققت المركز الأول عربياً والسابع عشر عالمياً في جهود الجامعات لنشر أبحاث كورونا، إذ مثلت الأبحاث السعودية 1.8 % من الإنتاج البحثي العالمي.

وأوضح وزير التعليم أن الجامعات السعودية نشرت ما نسبته 83.4 % من إنتاج المملكة لأبحاث كورونا، وذلك بجهود وطنية بدأت منذ تفشي الجائحة على مستوى العالم.

وأكد أن هذا الإنجاز استكمال للجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في التصدي لجائحة كورونا، والتفوق على دول كثيرة، بما يعكس قدرة ومكانة المملكة في التعامل مع الأزمات. وفق “أخبار 24”.

وزير التعليم: المملكة حققت المركز الأول عربياً والـ17 عالمياً في نشر أبحاث كورونا

أخبار محلية
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