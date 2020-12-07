مريحة للعين ولا تسبب إزعاجاً بصرياً.. تركيب 155 ألف "فانوس" إنارة بالمنطقة الشرقية

أكد أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع بتركيب 155 ألف فانوس إنارة بنسبة 100٪.
وأشار إلى أنه تم تحقيق وفرا في الطاقة الكهربائية يقدر بـ 165 جيجا وات/ساعة والذي يعادل 52.5 مليون ريال من قيمة رسوم استهلاك التيار الكهربائي للإنارة سنويًا، لافتا إلى أنه تم البدء بالمرحلة الثانية في منتصف 2020م ويتوقع الانتهاء منها في 2021، وتشمل تركيب 155.2 ألف فانوس إنارة.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحقيق أفضل مستوى لانتشار الضوء، مؤكدا أن فوانيس الإنارة صديقة للبيئة ولا تُخرج انبعاثات للغازات المضرة، كما أنها مريحة للعين، ولا تسبب أي إزعاج بصري.
وفق “أخبار 24”.