منح عقد لشركة عالمية لتقديم خدمات استشارية لتصاميم ومواصفات أسطول النقل في وجهة "البحر الأحمر"

أعلنت شركة البحر للتطوير، اليوم (الإثنين)، منح عقد لشركة الخدمات الهندسية العالمية “Mott MacDonald”، لتقديم خدماتها الاستشارية في مجال النقل الصديق للبيئة.
وأوضحت أن الشركة البريطانية ستقدم تحليلاً شاملاً لجميع احتياجات النقل البري والبحري والجوي لتطوير وتشغيل المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع، بدءاً من افتتاحه في 2022 حتى تسليم آخر مراحله عام 2030.
وأبانت أن الشركة ستقدم ضمن خدماتها استراتيجية للتنقل المستدام على مستوى الوجهة باستخدام القوارب والطائرات والمركبات الكهربائية والهيدروجينية، كما أنها ستحدد المناطق الأكثر ملاءمة للبنية التحتية الداعمة، مثل محطات شحن المركبات الكهربائية والهيدروجينية، بما يتماشى مع طموح الشركة لتزويد الوجهة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.
وفق “أخبار 24”.