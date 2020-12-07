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أخبار المناطق > وفاة سائق سيارة إثر حادِثة سقوط “شاحنة نفق طريق عمر بن عبدالعزيز”
07/12/2020   6:57 م

وفاة سائق سيارة إثر حادِثة سقوط “شاحنة نفق طريق عمر بن عبدالعزيز”

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أوضحت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض تفاصيل حادِث سقوط شاحنة من أعلى كوبري على طريق عمر بن عبدالعزيز بالرياض مع طريق النهضة.

وأبان المُتحدث الإعلامي لمرور الرياض، العقيد نواف السديري، أن الحادِث وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق.

وأشار إلى أن دوريات المرور باشرت الحادث فور وقوعه، مبيناً أنه نتج عنه وفاة قائد الشاحنة، وهو مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر. وفق “أخبار 24”.

بدوره أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل، أنه جرى إرسال 3 فرق إسعافية على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات طفيفة، وتم علاجه في الموقع.

وفاة سائق سيارة إثر حادِثة سقوط “شاحنة نفق طريق عمر بن عبدالعزيز”

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