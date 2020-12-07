بالفيديو.. ما “رحلة الشتاء والصيف” التي يقوم بها أهالي النماص سنوياً؟

سلّط تقرير مصور الضوء على رحلة، درج سكان المناطق المرتفعة في محافظة النماص بعسير، على القيام بها منذ آلاف السنين.
ووصف التقرير الذي بثه برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، الرحلة بـ”رحلة الشتاء والصيف”، والتي تدور بين مرتفعات جبال السروات في جنوب غرب المملكة وسهول تهامة على الساحل الغربي، حيث يقوم سكان المناطق المرتفعة مع بداية الشتاء بشد الرحال منها هرباً من شدة البرد. وفق “أخبار 24”.
وأوضح عدد من أهالي المنطقة أن النماص ترتفع بنحو 2800 متر عن مستوى سطح البحر، ودرجات الحرارة بها تصل إلى صفر درجة مئوية أو أقل، ولذا يضطر السكان إلى مغادرة مساكنهم والنزول إلى تهامة حيث الأجواء المعتدلة، وذلك حفاظاً على سلامة أبنائهم ومواشيهم.
فيديو | ما هي رحلة الشتاء والصيف في #النماص؟ #عسير#الراصد pic.twitter.com/C6ehf9xXTe
— الراصد (@alraasd) December 6, 2020