“تقويم التعليم”: إصدار فوري للرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية لمجتازي اختباري الكفايات

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية لمجتازي اختباري الكفايات “العام والتخصصي” بشكل فوري عبر نظام إلكتروني.
ويوفر هذا النظام ربطًا متكاملًا مع أنظمة نور وفارس وقناة التكامل الحكومية GNC، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، وقواعد بيانات اختبارات المركز الوطني للقياس.
ويهدف نظام الرخص المهنية إلى رفع جودة أداء المعلمين وفق معايير مهنية، وضمان استيفاء الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية لمزاولة مهنة التعليم.
وتشمل هذه الخدمات التسجيل في اختبارات الرخص المهنية “العام والتخصصي”، وإصدار الرخص المهنية، والاطلاع على تقارير مستوى الأداء في تلك الاختبارات، إضافة إلى قنوات متنوعة من الدعم الفني.
يذكر أنه يمكن التسجيل وإصدار الرخص المهنية لمن يريد اجتياز اختباري كفايات المعلمين من خلال الرابط.
وتعد الرخصة المهنية وثيقة تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وفق معايير محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة.
وتعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، ووفقًا للمستويات المعتمدة: “رخصة معلم، رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم، رخصة معلم خبير”. وفق “أخبار 24”.
وتمنح لمن يحمل مؤهل الشهادة الجامعية “البكالوريوس”، فما فوق من المعلمين على رأس العمل، أو الخريجين الجدد الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم، أو من يزاول مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة وهو يحمل مؤهلًا دون الجامعي.