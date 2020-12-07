بالفيديو.. استشاري يوضح أبرز أعراض ضغط الشريان الرئوي وأسباب تأخر تشخيصه

أوضح استشاري الأمراض الصدرية، الدكتور عبد الله الضلعان، أن أعراض ضغط الشريان الرئوي تتشابه مع أمراض شائعة وبالتالي يصعب تشخيصه.
وتابع الضلعان بأن أعراض المرض تتشابه مع بعض الأمراض، مثل الربو أو بعض الأمراض الصدرية الأخرى، والتي تتمثل في ضيق النفس، وضيق النفس مع المجهود، والآلام في الصدر.
وأشار في حديث لبرنامج “صباح السعودية” على “قناة السعودية”، إلى أن ضيق النفس في عمر الشباب قد يكون من المؤشرات التي تدل على وجود ضغط الشريان الرئوي، مع مصاحبتها لأعراض الاحتقان في الأرجل والإغماءات مع المجهود واستسقاء في البطن.
وشدد على أن علاج الضغط الرئوي متوفر، ويتفرع لعدة أنواع منها الأدوية العادية بالفم، وينتهي بالمضخات وبعض الأحيان يكون العلاج جراحيًا. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه لتشابه الأعراض فقد يتأخر التشخيص، لكنه إذا لم تفسر هذه الأعراض بمرض آخر فيجب التفكير في ضغط الشريان الرئوي، منوهًا إلى أن التشخيص عالميًا قد يتأخر من وقت اكتشاف الأعراض وحتى التشخيص لمدة عام تقريبًا.
#صباح_السعودية | د. عبدالله الضلعان: أعراض ضغط الشريان الرئوي تتشابه مع أمراض أخرى شائعة، فقد يصعب تشخيصه. pic.twitter.com/hRaQFsIlmW
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 7, 2020
#صباح_السعودية | د. عبدالله الضلعان: مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي نادر جداً وعلاجه متوفر في #المملكة. pic.twitter.com/d3DlugQTcn
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 7, 2020